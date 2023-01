Rovellasca: per il grande successo pista di ghiaccio confermata sino a fine mese

Rovellasca: per il grande successo pista di ghiaccio confermata sino a fine...

ROVELLASCA – “Visto il grande successo, la pista del ghiaccio di Rovellasca rimarrà aperta fino alla fine del mese”: così il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, ha dato la buona notizia ai concittadini, riguardo alla struttura che è stata allestita per le festività natalizie al parco Burghè in centro al paese nell’area verde limitrofa a via Roma.

L’afflusso di appassionati di pattinaggio, anche con l’inizio dell’anno nuovo, è rimasto molto intenso e questo ha spinto l’Amministrazione civica a prolungare di alcune settimane la presenza dell’impianto. Che, c’è da scommetterci, visti i consensi tornerà anche a dicembre 2022.

(foto: il sindaco Sergio Zauli di Rovellasca sulla pista per il pattinaggio su ghiaccio)

15012023