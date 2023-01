x x

SOLARO – È pronto per iniziare i corsi di solfeggio e strumento il corpo musicale Attilio Rucano, che dopo l’aver ottenuto e risistemato gli spazi della nuova sede, al primo piano di un’ex scuola elementare di Cascina Emanuela, partirà con i corsi per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla pratica musicale. L’obiettivo, come recita il volantino del corpo musicale, è di coinvolgere la più vasta fascia di pubblico possibile: “Dal bambino di 4 anni… fino agli adulti di 100”.

Sottolineano dal direttivo della banda, che la parte più importante è lo spirito di aggregazione e inclusione dell’associazione, che ci tiene a ringraziare per questo importante traguardo l’amministrazione comunale ed in particolare la sindaca Nilde Moretti e l’assessore alla cultura Monica Beretta, che hanno permesso all’associazione di raggiungere l’importante traguardo del cambio di sede.

Il primo passo per avvicinarsi all’inizio delle lezioni sarà sabato 21 gennaio alle 16.30, con il primo open day, per conoscere i docenti, gli strumenti musicali e concordare i giorni e gli orari delle lezioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn