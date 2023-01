x x

LOMAZZO – Una grande macchia di sangue: ecco cosa si sono trovati davanti i viaggiatori, soprattutto pendolari, che questa mattina sono entrati nella sala di aspetto alla stazione ferroviaria di Lomazzo, sulla Saronno-Como di Trenord. In tanti si sono domandati cosa fosse successo: la vicenda risale alla sera prima quando un ragazzo di 28 anni si è procurato una banale ferita ad un piede posteggiando la bicicletta. Ma il giovane soffre di difficoltà di coagulazione del sangue e questo gli ha causato una copiosa emorragia, tanto che in serata sul posto erano dovuti intervenire i mezzi di soccorso ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul pavimento è rimasto tanto sangue, quelli che hanno trovato i primi frequentatori mattutini dello scalo ferroviario.

(foto da Google Maps)

