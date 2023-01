x x

UBOLDO – C’è anche l’uboldese Claudio Chiappucci fra i candidati del Terzo polo, che sostiene Letizia Moratti, per le elezioni regionali previste il mese prossimo in Lombardia. Il 59enne Chiappucci, già campione di ciclismo e poi personaggio televisivo, torna dunque anche in politica (in passato aveva annunciato la candidatura a sindaco di Saronno) e lo fa al fianco di Moratti. Lui è nelle liste di Monza Brianza, fra i candidati per il consiglio comunale.

Per le regionali si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio. In questi giorni, raccolte le accettazioni delle candidature, i vari gruppi politici stanno consegnando le liste al tribunale che dovrà vagliare la regolarità di tutti i passaggi normative previsti.

