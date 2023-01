x x

SARONNO – Gli studenti del Prealpi e dell’istituto Carlo Manzoni iniziano il percorso di preparazione per la Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio: per riflettere e capire il delicato argomento, Emanuele Fiano, li accompagnerà con la sua testimonianza.

L’evento di terrà nel cinema teatro Prealpi di P.zza Prealpi 1, dalle 11.30 alle 13 del prossimo giovedì 19 gennaio.

Emanuele Fiano, si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 1988 e nel 1989 sposa Tamara Rabà, psicologa; con lei va a vivere per un anno in Israele, in un Kibbutz al confine con il Libano, e successivamente la coppia ha 2 figli: Davide e Michael.



Rientrato in Italia, insegna nei corsi di progettazione architettonica fino a conseguire il

diploma di dottore di ricerca in progettazione architettonica urbana. Dopo essersi laureato

si è abilitato alla professione di architetto e ha cominciato a svolgerla in forma libero-professionale.

A fianco alla sua carriera lavorativa si sviluppa anche la sua attività politica e nella comunità ebraica di Milano: dal 1988 al 2001 è stato consigliere della comunità ebraica milanese, diventando responsabile dei programmi culturali.

Dal 1998 al 2001 è presidente della comunità. Dal 2001 al 2006 è stato invece consigliere dell’unione delle comunità ebraiche italiane. Nel gennaio 2021 ha pubblicato il libro “Il profumo di mio padre”, che racconta della sua vita di sopravvissuto della Shoah e del rapporto con il padre sopravvissuto ad Auschwitz.

