SARONNO – Lo scontro mortale e il dolore di due comunità: Rovello Porro e Saronno piangono Paola Greselin.

Una grande macchia di sangue: ecco cosa si sono trovati davanti i viaggiatori, soprattutto pendolari, che questa mattina sono entrati nella sala di aspetto alla stazione ferroviaria di Lomazzo, sulla Saronno-Como di Trenord. In tanti si sono domandati cosa fosse successo.

C’è anche l’uboldese Claudio Chiappucci fra i candidati del Terzo polo, che sostiene Letizia Moratti, per le elezioni regionali previste il mese prossimo in Lombardia. Il 59enne Chiappucci, già campione di ciclismo e poi personaggio televisivo, torna dunque anche in politica (in passato aveva annunciato la candidatura a sindaco di Saronno) e lo fa al fianco di Moratti. Lui è nelle liste di Monza Brianza, fra i candidati per il consiglio comunale.

17012023