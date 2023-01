x x

LAZZATE – “Un concerto bollissimo!” quello del corpo musicale Santa Cecilia di Lazzate, diretto da Giuseppe Talamo e il mago delle bolle Michele Cafaggi, con la partecipazione degli allievi della scuola di musica dell’associazione “Franco di Franco”.

Lo scorso dicembre i giovanissimi sono stati ospiti a Positano e a Ravello, suonando con la banda locale in un interscambio culturale iniziato già mesi prima, assicura il prof. Talamo, ideatore del progetto che assicura un invito reciproco ai “colleghi” di Positano. Il nuovo anno per il corpo musicale si prospetta ancora più ricco di attività e progetti.

Il sogno dell’associazione e del direttore Giuseppe Talamo, sarebbe di portare le performance del corpo musicale anche all’estero, sarebbe una grandissima esperienza per tutti i ragazzi.

17012023