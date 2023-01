x x

LIMBIATE – Il primo dei tre appuntamenti con le psicologhe del team di supporto e ascolto “E tu, come stai?”, in programma mercoledì 18 gennaio alle 21 nell’aula consiliare di Villa Mella in via Dante 38). “Ci aiuterà a comprendere come affrontare le conseguenze delle “esperienze traumatiche” spiegano dal Comune, che organizza l’appuntamento.

Come ricordano dall’ente locale, si tratta di “un dialogo stimolante e alla portata di tutti, con diversi consigli semplici ed efficaci per superare ostacoli e insicurezze o per sciogliere i propri dubbi con l’ausilio di esperti del settore e migliorare la propria condizione psicofisica nella vita quotidiana”.

(foto: Villa Mella di Limbiate)

