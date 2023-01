x x

SARONNO – Saranno celebrati giovedì 19 gennaio alle 10,30 i funerali di Paola Greselin la 62enne che ha perso la vita ieri mattina, lunedì 16 gennaio in via Galilei lungo la strada che collega Saronno e Rovello Porro.

Mancavano pochi minuti alle 8 quando la saronnese stava pedalando verso Rovello per raggiungere l’ufficio anagrafe dove lavorava da vent’anni. L’impatto con l’auto, una Lancia Y, è stato violento: lo racconta la bicicletta completamente piegata. Il conducente un 23enne si è subito fermato così come diversi automobilisti di passaggio.

Sono arrivati in pochi minuti l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma per la 62enne non c’è stato niente da fare. Sul posto è arrivato anche il sindaco Marco Volontè mentre i carabinieri di Cantù sequestravano la bici e l’auto e raccoglievano la testimonianza dei presenti. Grande dolore a Rovello Porro e Saronno appena la notizia si è diffusa. Tutti ricordano Paola Greselin come una persona sorridente, gentile e solare in molti hanno commentato con rammarico di averla vista spesso su quella strada con qualsiasi condizione meteo.

Attualmente la salma si trova nella casa funeraria Miazzolo in via Manzoni 43 a Saronno. Alle 10,15 di giovedì 19 gennaio è prevista la recita del rosario che precederà il funerale.

