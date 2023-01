x x

SARONNO – Vigili del fuoco al lavoro stamattina prima delle 7 in via Roma per una sospetta fuga di gas. L’intervento è in corso all’altezza del tratto tra la rotonda con via Piave e l’incrocio con via Biffi. La zona è quella del cantiere per la nuova ciclabile.

I pompieri sono sul posto in seguito alla chiamata di alcuni residenti che da ieri avvertono nella zona un forte odore di gas. Esplosimetro alla mano, un dispositivo che indica la concentrazione di uno o più gas in un ambiente, i vigili del fuoco hanno eseguito tutti i controlli del caso.

La fuga di gas arriva dal terreno nei pressi dello scavo per questo è stata contattata l’azienda del gas che provvederà ad individuare con precisione il punto della perdita e ad effettuare la riparazione.

(seguono aggiornamenti)

