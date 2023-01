x x

SARONNO – Ecco il testo integrale della nota di Alfa, gestore cittadino della rete idrica, rilanciata dal comune di Saronno sull’app Municipium, in merito all’arrivo delle prime bollette dell’acqua con la nuova tariffa unica.

“Nei prossimi giorni arriveranno le prime bollette per la fornitura del servizio idrico integrato elaborate da Alfa sulla base del Ticsi (Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), cioè della nuova tariffa unica in vigore su tutto il territorio del nostro Ato e quindi della provincia di Varese. Come abbiamo avuto modo di spiegare in diverse occasioni, anche in sede di Assemblea dei Soci di Alfa, l’applicazione della tariffa unica non è solo un obbligo imposto dalla normativa vigente, ma risponde a criteri d’equità sociale (stessa tariffa per lo stesso servizio in tutti i comuni), garantisce fasce agevolate a tutela delle famiglie e delle categorie sociali più deboli, incentiva il risparmio della risorsa.

L’entrata in vigore del Ticsi, tuttavia, ha inevitabilmente come conseguenza costi mediamente inferiori in alcuni Comuni e più elevati in altri; inoltre, le prime fatturazioni, che prevedono anche i relativi conguagli, possono portare in determinati casi ad aumenti anche considerevoli per alcune utenze”.

Alfa conferma la sua disponibilità a valutare le singole situazioni con gli utenti e a concordare formule di pagamento, come le rateizzazioni, che possano risultare meno gravose per i cittadini, in caso di necessità.

L’ufficio di Alfa a Saronno è in via Roma 16/18 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 12.30., mentre gli uffici di Gallarate in via Bottini 5 sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. E’ possibile chiedere informazioni e chiarimenti utilizzando la posta elettronica, scrivendo all’indirizzo [email protected] , telefonicamente al numero verde 800.103.500 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30) oppure su appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione