x x

SARONNO – Si è tenuta nella giornata di domenica il primo incontro di Winter Futsal Cup. È stata una giornata molto partecipata, che ha coinvolto sei società di bambini nati nel 2012 che si sono approciati per la prima volta al calcio a 5.

Sia i bambini sia lo staff tecnico sono rimasti entusiasti, anche grazie alla collaborazione dei tanti genitori presenti che hanno trascorso una coinvolgente domenica di sport, per questo evento promosso da Amor sportiva, la società calcistica saronnese di Cassina Ferrara. Di certo, visto il successo, ci sono tutte le premesse per fare il bis anche in futuro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

18012023