CARONNO PERTUSELLA – L’antifurto gps dell’auto ha consentito di rintracciare in tempo reale la vettura rubata a Caronno Pertusella, c’è stato un inseguimento ed alla fine il veicolo è stato recuperato mentre il ladro è finito all’ospedale.

Il prologo l’altra notte: da una via di Caronno Pertusella è stata asportata una vettura parcheggia. Dalle rilevazione del gps si è scoperto che si trovava nella zona di Sesto San Giovanni dove nel pomeriggio successivo è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri. La persona a bordo non ha rispettato l’alt delle forze dell’ordine, c’è stata un inseguimento a Cormano, lungo viale Comasina: si è arrivati sino in territorio di Milano dove alla fine il conducente dell’auto in fuga ne ha perso il controllo, il veicolo è andato a sbattere contro un marciapiede ed è scoppiato uno pneumatico.

Il guidatore, solo a bordo, ha cercato allora di scappare a piedi ma è inciampato in una catena all’ingresso di una zona pedonale, è rovinosamente caduto a terra e si è rotto una clavicola. E’ finito in ospedale. Si tratta di un 21enne originario della Tunisia. Senza occupazione e fissa dimora, in Italia senza permesso di soggiorno (ma volto già noto alle forze dell’ordine), è stato denunciato a piede libero per ricettazione (ha detto di non averla rubata lui, l’auto) e per resistenza a pubblico ufficiale. L’auto rubata è stata restituita al proprietario, un uomo di 46 anni.

