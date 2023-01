x x

GERENZANO – “Informiamo che cittadini hanno ricevuto telefonate da persone che si identificano come parenti, ma in realtà sono finti nipoti, cugini o zii, con richieste di denaro per falsi incidenti d’auto o simili – metti in guardia l’Amministrazione civica di Gerenzano – Attenzione: non diamo loro retta ma prestiamo la massima attenzione e avvisiamo i vicini o parenti e chiamiamo il numero unico per le emergenze 112, oppure la polizia locale allo 0296399128, cellulare 3473615414; o la caserma dei carabinieri di Saronno al numero 0296367000, o la caserma dei carabinieri a Cislago, numero 0296382263″

Inoltre, proseguono dal Comune, “non apriamo mai la porta di casa agli sconosciuti”.

