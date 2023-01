x x

LIMBIATE – “Dal 1 gennaio 2023 le segnalazioni di disservizi in materia di igiene urbana come mancati ritiri o spazzamento dovranno essere inoltrate mediante l’apposito modulo pubblicato sul sito di Gelsia Ambiente”. Lo comunica l’amministrazione civica di Limbiate.

Il sito è raggiungibile attraverso il link: https://www.gelsiambiente.it/contatti/

Restano a disposizione dei cittadini il servizio di ritiro a chiamata (grandi ingombranti, Raee, sfalci verdi), con riferimento il numero verde 800445964 e gli sportelli attivi sul territorio. ‘Si ricorda che le segnalazioni inviate secondo altre modalità non saranno prese in carico” rilevano i responsabili dell’ente locale.

Maggiori informazioni sul sito: https://comune.limbiate.mb.it/gelsia-ambiente-modalita-segnalazioni-disservizi/

