ARESE – Per chi va “Il Centro”, il grande spazio commerciale che si trova ad Arese, alle porte del Saronnese, in questi giorni c’è una viabilità alternativa. Ad informare è il Comune di Lainate, che ne ha ricevuto notizia da Società Autostrade, che sta eseguendo alcune opere sulle strade di competenza: “Società Autostrade ha comunicato che nelle giornate di ieri, oggi e domani 19 gennaio, la Sp 119 bis sarà parzialmente e temporaneamente chiusa con istituzione di una viabilità alternativa come da ordinanza della Città Metropolitana di Milano. In particolare la chiusura interesserà via Mascagni, cioè la strada che da Lainate va verso il centro commerciale”.

Il Centro si trova in via Luraghi ad Arese.

(foto archivio: Il Centro di Arese)

18012023