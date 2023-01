x x

MISINTO – Ieri sera, malgrado il maltempo, in occasione di Sant’Antonio, si è rinnovato il rito del falò propiziatorio, ripetuto ogni anno in molti comuni della Brianza.

L’amministrazione comunale misintese ha voluto celebrare la ricorrenza con due diverse occasioni nell’arco della giornata, caratterizzate come da tradizione dal calore del fuoco e dall’offerta di piatti e bevande calde.

Alle 17 durante l’accensione del primo falò, rivolto a tutti i bambini, al centro anziani di via Marconi sono stati offerti tè, cioccolata e panettone a tutti i presenti.

Alle 21 invece, nel suggestivo scenario di piazza della Zocca, davanti alla chiesa di San Bernardo in frazione Cascina Nuova, il rito del falò è stato accompagnato da trippa, vin brulè e dalla musica del gruppo bandistico “G. Puccini” di Misinto.

