SARONNO – Una coppia di saronnesi è stata protagonista ieri sera di “Cortesie per gli ospiti” lo show di Real time che vede sfidarsi due coppie che ospitano a turno a cena i tre giudici e gli avversarsi per mostrare la loro ospitalità e accoglienza.

Ieri molti saronnesi hanno riconosciuto il saronnese Vittorio che con Francesco (esperto del verde) ha ospitato troupe giudici e avversari nella loro abitazione alla Cassina Ferrara. Presentati come team nerd i due hanno raccontato la quotidianità a Saronno.

Quindi le immagini della spesa fatta in centro e la preparazione in cucina e in casa della cena. Il menù, dal titolo “Naturalmente no”, ha visto i saronnesi offrire una Fregola sarda con pomodori e salsiccia, Pollo allo yogurt, mele e curry e infine una Cheesecake alle pesche.

E’ stato proprio il dolce a conquistare i giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani che hanno assegnato la vittoria, con un’ottima votazione su tutti gli aspetti della gara dalla casa, alla preparazione della tavola fino al menù. Niente da fare quindi per gli avversari una coppia che vive a Cernusco che ha puntato su un menù romano-milanese.

