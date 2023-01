x x

SARONNO – E’ stata un grande successo, organizzativo e di partecipazione la settimana dedicata a Sant’Antonio e alla chiesetta saronnese dedicata al santo abate. Dopo il successo degli eventi del weekend, da quelli per bambini ai fuochi d’artificio fino alla rievocazione con 800 figuranti di domenica, ieri un altro successo per la sagra. Malgrado il maltempo che ha caratterizzato l’intera giornata sono stati tanti i cittadini che dalle 19 si sono ritrovati al borgo contadino per una cena a base di polenta, formaggio e panini con la salamella. Quindi il trasferimento all’oratorio della Sacra famiglia per il falò.

Dopo un’esibizione della banda i volontari con il don Alberto Corti, che ha benedetto la pira, hanno dato fuoco alla catasta di legna che era stata tenuta asciutta con grande cura per l’intera giornata.

Le fiamme hanno divorato tutto compresi i desideri dei saronnesi “e le tante difficoltà organizzative che abbiamo dovuto affrontare per riuscire a realizzare questa nuova edizione la prima dopo lo stop della pandemia” hanno detto gli organizzatori. Massima cura per la sicurezza anche con la presenza di volontari dell’associazione nazionale carabinieri e la polizia locale.

