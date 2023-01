x x

CISLAGO – Incidente questa mattina a Cislago in via Raffaello: il sinistro si è verificato alla intersezione con via XXIV maggio. Gravi i danni ai veicoli – una Audi ed una utilitaria – e considerevoli sono state le ripercussioni al traffico veicolare. Temporaneamente è stata chiusa via Raffaello, per circa due ore, al fine di consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

Sul posto per prestare i primi soccorsi e per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia locale cislaghese. Per chi era a bordo dei mezzi incidentati solo lievissime contusioni.

(foto: la scena del sinistro avvenuto a Cislago)

