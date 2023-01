x x

GERENZANO – Corso di fotografia al Parco degli aironi di via Inglesina. L’appuntamento si svolgerà dal 7 febbraio, con 7 lezioni serali di due ore; organizzato dalla coop Ardea onlus, che gestisce l’area naturalistica alle porte del paese. Il docente è il fotografo Fulvio Villa, il costo di adesione è 130 euro, promo di 110 euro a dicembre, sconto di 10 euro ciascuno per chi porta gli amici.

Il corso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e, passo dopo passo, permetterà di acquisire capacità tecnica e consapevolezza per affrontare qualsiasi sfida fotografica, dal paesaggio al ritratto. Attraverso tanti consigli ed esempi pratici sarà possibile imparare a vedere e utilizzare la luce in proprio favore, tranedo il massimo da tutte le situazioni.

(foto: la club house del Parco aironi)

19012023