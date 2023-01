x x

ORIGGIO – Elisoccorso in azione alle porte di Saronno per il grave incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante, avvenuto alle 15.10 odierne fra l’uscita di Origgio Uboldo dell’autostrada A9 ed il bivio per la A8, in direzione sud. E’ dove i sinistri vanno ripetendosi con preoccupante frequenza. Sul posto due ambulanze, della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Caronno Pertusella, la polizia stradale ed i vigili del fuoco di Saronno. E’ stato fatto arrivare l’elisoccorso da Milano, planato nelle vicinanze.

I testimoni parlano di un’Audi A7 che si è scontrata con un mezzo pesante. I vigili del fuoco di Saronno hanno estratto il conducente dall’auto in modo da permettere al personale sanitario di prestare al 55enne le prime cure. Per permettere i soccorsi è stata chiusa l’autostrada, in direzione Milano. Solo alle 1615 è stata aperta una corsia. Facile quindi immaginare le code e i rallentamenti.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto e da accertare le condizioni del 55enne al volante portato all’ospedale di elisoccorso in codice verde. Cure mediche anche per il passeggero un 65enne le cui condizioni non destano però preoccupazione.

(seguono aggornamenti)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

19012023