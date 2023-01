x x

SARONNO – “Dalle prime ore di oggi 19 gennaio sono attese deboli precipitazioni sulla pianura, Appennino e Prealpi con limite neve tra i 300-600 metri. Prevista ventilazione settentrionale in rinforzo sui settori Alpini e Prealpini, in particolare su Val Chiavenna, Valtellina, Laghi e

Prealpi Varesine, e Lario e Prealpi Occidentali”. L’avviso giunge dal servizio meteo di Regione Lombardia.

Precisano dal meteo: “Sono previste raffiche massime fino a 80 chilometri orari in quota. Si segnala possibile interessamento anche dei fondivalle e delle pianure occidentali, con fenomeni che potranno assumere anche carattere di Foehn. Attenuazione prevista in serata, ma persistente ancora in quota”.

