x x

SARONNO – Stamattina, un po’ in anticipo rispetto alle previsioni, è arrivata la prima nevicata di quest’inverno a Saronno. Intorno alle 9,30 i primi fiocchi sono caduti sulla città degli amaretti e nell’intero comprensorio.

In realtà i fiocchi e la nevicata non sono destinati a durare. Secondo 3B Meteo sono previsti “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Poche nubi al pomeriggio con ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore”. Per quanto concerne la temperatura: “Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 927m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: neve”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn