x x

SARONNO – Verosimilamente appartiene alla colonia di gheppi che sta ripopolando l’area boschiva dentro l’ex Isotta Fraschini l’esemplare femmina che ieri pomeriggio è stato soccorso e recuperato dai volontari Enpa Varese Valle Olona sede di Saronno e Enpa Milano con la collaborazione della polizia locale del comando di piazza Repubblica.

L’animale ferito è stato trovato intorno alle 13 nella zona di via Parma: era provato e decisamente malmesso. L’ipotesi è che si sia schiantato contro una delle vetrate di un’attività commerciale. A notarla, a terra e in difficoltà due turisti di Padova che stavano facendo una sosta in città. Immediata la richiesta di aiuto che ha portato sul posto la polizia locale ed anche Enpa Saronno prima e Enpa Milano poi. I volontari hanno recuperato in sicurezza il volatile. Quella milanese è una struttura in grado di provvedere alla stabilizzazione degli animali selvatici. Appena si sarà ripresa sarà portata al Cras di Vanzago per essere reimmessa in natura.

Un grazie da Enpa arriva per lo spirito d’osservazione e l’impegno dei turisti ed anche per la polizia locale che ha fornito il dovuto appoggio logistico all’attività di soccorso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione