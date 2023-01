x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di [email protected] in merito all’incidente stradale avvenuto lunedì mattina in via Galilei a Rovello sul confine di Saronno costato la vita ad una 62enne saronnese.

La morte di Paola Greselin, investita mentre pedalava tra Rovello e Saronno, ha terribilmente scosso le due comunità, come riportano gli organi di stampa. Questo, purtroppo, è almeno il terzo incidente che coinvolge un ciclista nella rotonda “a fagiolo” che collega la bretella di Pedemontana con il tradizionale percorso che porta verso il comasco; si tratta del secondo mortale, dopo quello che ha visto come vittima il quindicenne Simone Vavassori nell’ottobre del 2020.

Fatti come questi, gravissimi, devono far riflettere tutti – amministratori e cittadini – sull’importanza della sicurezza stradale per gli utenti più deboli e sul grande lavoro che dev’essere fatto dalla politica in maniera bipartisan, perché la tutela della vita delle persone non ha, non deve e non dovrà mai avere una bandiera di partito, ma è un valore che appartiene a tutti.

In questi giorni, leggendo i commenti sui social circa i lavori di via Roma 2, che migliorerà il collegamento tra Saronno e Solaro, creando un unico percorso ciclabile con percorsi e attraversamenti protetti, abbiamo purtroppo letto anche commenti che minimizzano l’importanza di queste infrastrutture intercomunali, che sono invece essenziali per la tutela dei ciclisti e per incentivare le persone a muoversi in bici per lavoro, per andare a scuola o per diporto lungo tragitti relativamente brevi come quelli che collegano Saronno e i tanti comuni limitrofi.

[email protected] esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari e agli amici di Paola Greselin, e all’amministrazione del Comune di Rovello Porro in cui lavorava, e garantisce l’impegno dell’assessore alla Mobilità del Comune di Saronno affinché i collegamenti ciclabili – attuali e in divenire, locali e intercomunali – abbiano la sicurezza come valore fondante. Saronno deve essere città capofila anche in questo, per ridurre al minimo la possibilità che tragedie come queste possano ripetersi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione