SARONNO – “Abbiamo creato il senso unico e stiamo lavorando per mettere in sicurezza e rinnovare i marciapiedi di via Roma. Siamo partiti dai cordoli in granito decisamente malmessi come era accaduto nel primo tratto dell’arteria”. Sono le parole dell’assessore alla Mobilità Franco Casali reduce da uno dei tanti sopralluoghi sul maxi cantiere in via Roma.

Nel tratto tra la rotonda con via Miola e con via Biffi sarà realizzata la nuova ciclabile ma questa prima parte del cantiere, e la relativa chiusura della strada in uscita da Saronno con un senso unico verso il centro città, è legata al rinnovamento dei marciapiedi. “Era un intervento necessario a cui tengo molto – ha detto Casali – i cordoli erano dissestati e nessitavano di una sistemazione per una questione di decoro ma soprattutto di sicurezza”. Proprio l’intervento sui cordoli del lato nord dell’arteria ha reso necessiaria la creazione del senso unico.

Non solo. Gli interventi, nel limite dei fondi, avranno per oggetto anche le caditoie necessarie per una corretta gestione dell’acqua piovana: “Tra via Roma e via Biffi gli allagamenti sono frequenti malgrado gli interventi di pulizia siano frequenti. Abbiamo deciso di realizzare alcuni interventi, sempre in considerazioni dei fondi disponibili, per cercare di risolvere il problema”.

Casali fa chiarezza anche sulla recente fuga di gas: “Non è stata causata dagli scavi ma è stata scoperta grazie al cantiere – rimarca l’esponente della Giunta – evidenti i danni e lo stress provocato alle condutture dalle radici dei bagolari. Lo scavo ha permesso di “far uscire” l’esistenza di una perdita che è stata riparata”.

E la nuova ciclabile? “I lavori sono in corso a lato dell’arteria: impatteranno sulla circolazione di via Roma solo in un secondo momento quando sarà realizzato l’attraversamento ciclabile”.

