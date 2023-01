x x

ORIGGIO – Una densa colonna di fumo, alte fiamme e autostrada bloccata: mattinata difficile per la circolazione sull’A8 Milano Varese dove si è registrato prima delle 7 l’incendio di un mezzo pesante. Non risulta l’intervento di mezzi di soccorso e il conducente è riuscito ad allontanarsi e a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Saronno con il supporto di altri mezzi e squadre per domare le fiamme.

Intorno alle 7 si registravano 4 chilometri di coda tra il bivio A8/Tangenziale Ovest MI e Origgio Ovest. Da autostrade per l’Italia l’invito a chi proviene da Milano ad uscire al bivio A9/A8 Milano-Varese su A9 Lainate-Chiasso.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Enrico)

