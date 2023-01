x x

SARONNO – Fulmine a ciel sereno per il Fbc Saronno, primo in classifica in Promozione. In queste ore si è infatti dimesso il presidente Francesco Paolo Gravina, arrivato durante la scorsa primavera. All’origine di tutto vi sarebbero state visioni diverse per quanto riguarda il rilancio del vivaio saronnese, ed in generale le prospettive di breve-medio termine del club, con Gravina che avrebbe voluto riservare ancora più sforzi sulle giovanili.

Le parole di Gravina

Sono venuto a Saronno con tanto entusiasmo ma avevo anche in mente un progetto differente. La mia visione di calcio è quella di una società che crei basi solide nel proprio settore giovanile, che avvicini le famiglie a una realtà importante come quella saronnese. La visione è però differente e ho preferito farmi da parte, augurando ogni bene al Fbc. Sono arrivato con Marco Proserpio, un amico col quale continuerà ad esserci questo tipo di rapporto. E che ha avuto sempre la mia stima durante tutti questi mesi. Ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dato: il dirigente Giuseppe Giglio per la sua presenza e per quanto fatto, lo staff, i tifosi sempre al fianco della squadra, i giornalisti per il rapporto che abbiamo avuto e la disponibilità di questi mesi. Ringrazio gli sponsor, in particolare Tecnocar per quanto fatto per il Saronno e SaronnoCar che ha fatto tornare il biancoceleste sulle nostre divise. Ringrazio anche il Comune, col quale c’è sempre stato un dialogo apolitico. Auguro ogni bene al Fbc, ma per coerenza ho preferito farmi da parte.

