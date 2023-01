x x

Luca Carignola, candidato nelle liste del PD alle prossime elezioni regionali, prende posizione sulle liste d’attesa in ambito sanitario, in particolare nei reparti neuropsichiatrici infantili.

Le liste d’attesa in ambito sanitario sono intollerabili, a maggior ragione se a farne le spese sono bambini e adolescenti. I dati ci mostrano un costante aumento delle fragilità di natura psichica e psichiatrica dei minori, e la pandemia ha aggravato la situazione. Grazie un ordine del giorno del gruppo del pd regionale la Giunta regionale si è impegnata a individuare le risorse, nel documento contabile appena approvato, per aumentare l’assistenza territoriale e ospedaliera e abbattere le liste d’attesa per quanto riguarda la neuropsichiatria infantile. Una volta eletti ci impegniamo a far sì che quanto approvato si traduca immediatamente in realtà, è necessario dare una risposta rapida a questa emergenza, oltre che ai professionisti che oggi lavorano senza contratto.

Informazione politico elettorale