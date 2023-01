x x

SARONNO/SARONNESE – Dopo la pausa natalizia ripartono alla grande le mostre del territorio, c’è l’imbarazzo della scelta dal ritorno a Saronno della mostra “I volti del Lager” in occasione del “Giorno del ricordo” a quella di strumenti musicali allestita a villa Borletti di Origgio, per concludere con un’imperdibile percorso artistico nelle bellezze della chiesa dei santi Pietro e Paolo di Saronno.

Venerdì 20 gennaio

CISLAGO – Alle 20.45, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via Stazione, l’associazione “Amici dell’Infanzia” con il patrocinio del Comune propone l’incontro “Lasciami Volare”, volto a sensibilizzare sull’importante tematica della lotta alle dipendenze giovanili. Dettagli al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli portano in scena lo spettacolo “La grande fuga”. Informazioni dettagliate al sito www.teatrogiudittapasta.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, spettacolo “Renatissimo. I primi 100 anni di Renato Carosone” di e con Enzo Decaro & il gruppo Anema. Informazioni dettagliate al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Sabato 21 gennaio

SARONNO – Alle 16 nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione del “Giorno della memoria”, inaugurazione della mostra “Volti nel lager – ritratti e acquarelli eseguiti nei campi di Fossoli e Bolzano da Armando Maltagliati e Lodovico Belgiojoso. Evento in collaborazione con ANED e ANPI Saronno. Informazioni al numero 0296710358.

ORIGGIO – Nella location di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, dalle 16 alle 19, è possibile visitare la mostra di antichi strumenti musicali meccanici. Informazioni al numero 3336919848.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate al chiesa Prepositurale dei santi Pietro e Paolo e archivio storico (in foto). Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 16, nella sede Avis di via Marconi 5, premiazione della XXII mostra concorso Presepi. Informazioni al numero 029621071.

Domenica 22 gennaio

SARONNO – Alle 15.30, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo musicale “Il paese dei campanelli” della compagnia di Operette Elena D’Angela”. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

ROVELLO PORRO – Alle 16, nel fabbricato B del centro civico di piazza Porro, “Imparo a decorare la mia torta” laboratorio gratuito di pasticceria per bambini dai 5 ai 10 anni organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune; iscrizione al numero 0296750321.