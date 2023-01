x x

SARONNO – “Desidero ringraziare l’amico Paolo Gravina per la vicinanza umana che in questi mesi ha voluto dare al Saronno e a me in particolare”.

Inizia così la nota di Marco Proserpio direttore generale dell’Fbc Saronno che commenta così le dimissioni del presidente Francesco Gravina.

“Il progetto che porteremo avanti è un progetto forte sulla prima squadra, in modo che possa diventare punto di riferimento per tutte le realta calcistiche saronnesi, non solo per Fbc. A Saronno esistono realtà che da anni portano avanti un progetto calcistico sui vivai, con sacrificio e competenza e questo merita il nostro rispetto. Sul settore giovanile quest’anno è stato fatto un grande lavoro, con risultati importanti.

Chiaramente so che portare avanti un progetto forte sulla prima squadra comporta investimenti importanti e per questo ringrazio il nostro responsabile marketing che ci ha fatto conoscere una realtà importante come Tecnicar.

Colgo l’occasione per ringraziare anche il presidente Giglio che sta esercitando il suo ruolo con spirito di sacrificio.

Al centro Sportivo Matteotti da poco abbiamo rifatto tutto l’impianto di illuminazione, volendo andare verso una realtà sempre più sostenibile.

Purtroppo devo segnalare che abbiamo un problema enorme con la caldaia, per cui in pratica non abbiamo acqua calda. Abbiamo fatto un intervento nel limite della manutenzione ordinaria, ma per quella straordinaria abbiamo bisogno del Comune. Contatteremo infatti il sindaco Augusto Airoldi in questi giorni,che siamo certi farà tutto quello che è nelle sue possibilità per risolvere il problema”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione