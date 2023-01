x x

GERENZANO – Domenica 22 gennaio alle 16.30 si terrà a palazzo Fagnani il quarto incontro di “Un tè con l’autore”, la presentazione di libri alla presenza dell’autore.

L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Scelag e Pro loco di Gerenzano, col patrocinio del Comune, sta avendo un grande successo di pubblico. Domenica verrà presentato il libro “il bozzente e le sue terre” di Gianni Riva. Il libro ripropone, rivista e aggiornata, una pubblicazione risalente agli anni ’80 che descriveva la storia del Bozzente, dal ‘500 ai giorni nostri scritta da Peppino Donzelli, libro importante perché prima di esso si era persa la memoria storica dell’importanza del Bozzente.

Gianni Riva, curatore del giardino botanico di Uboldo e profondo conoscitore del territorio, sarà intervistato da Pier Angelo Gianni che per l’occasione illustrerà il nuovo progetto di salvaguardia del torrente in prossimità della discarica di Gerenzano. Dopo il dialogo con l’autore il pubblico sarà invitato a degustare un tè con dei dolcetti fatti in casa offerti dagli organizzatori (con la partecipazione di tanti volontari) in un ambiente cordiale e sereno.

(foto d’archivio: un precedente appuntamento con il tè con l’autore)