GERENZANO – Questa domenica alle 16.30, torna a Palazzo Fagnani l’appuntamento con “Un thè con l’autore”, rassegna culturale che consiste nella presentazione di libri, organizzata dalla Cooperativa Scelag, dalla ProLoco cittadina e dell’amministrazione comunale.

Durante l’incontro di questa domenica, che sarà il primo dell’anno, verrà presentato il libro “Il Bozzente e le sue terre”, di Gianni Riva, versione aggiornata di una vecchia edizione degli anni ’80 curata da Peppino Donzelli.

L’autore del libro è curatore del giardino botanico di Uboldo, e sarà intervistato da Pier Angelo Gianni, che illustrerà ai presenti anche il nuovo progetto di salvaguardia del Bozzente in prossimità della discarica di Gerenzano.

Dopo la presentazione del libro, i presenti saranno invitati a rimanere per degustare un thè e dolcetti preparati in casa e offerti dagli organizzatori dell’evento.

