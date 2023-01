x x

SARONNO – Una richiesta di incontro preventivo urgente. E’ quello che le delegazioni sindacali hanno inviato al sindaco Augusto Airoldi nelle ultime ore in merito alla situazione occupazionale dell’istituzione Zerbi che gestisce le scuole materne cittadine.

“Il giorno 30 giugno 2022 si è svolto un incontro sindacale in cui si è sollecitava l’istituzione Zerbi ad avviare le procedure concorsuali per superare il precariato dopo la pandemia del 2020/2021 – esordiscono i sindacati nella loro missiva – e nel successivo incontro alla presenza del presidente dell’istituzione, del sindaco e dell’assessore alla pubblica istruzione in cui, al termine, è stato sottoscritto un verbale in cui l’Amministrazione si impegnava a mantenere l’istituzione ente pubblico e nel contempo avviare le procedure concorsuali con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023”.

Nei mesi successivi però la situazione si è complicata:”Con delibera 186/2022 del 17 novembre 2022 la Giunta Comunale ha stabilito il cumulo delle capacità assunzionali del Comune di Saronno con quelle dell’Istituzione Zerbi, destinando la somma totale ad esclusivo reclutamento di personale a tempo indeterminato per il Comune di Saronno e subito come organizzazioni sindacali abbiamo chiesto un incontro urgente al consiglio di amministrazione dell’istituzione Zerbi, al sindaco, ai componenti la giunta comunale e al presidente del consiglio comunale per cercare di trovare delle idonee soluzioni. Il giorno 13 dicembre si è tenuto un incontro sindacale all’Istituzione Zerbi, nelle varie ed eventuali è emerso la riduzione della capacità ricettiva dell’asilo nido Candia da 60 a 25 posti disponibili a causa della ristrutturazione dello stabile, riducendo, oltre che la capacità ricettiva pubblica negli asili comunali, anche il conseguente mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato di non meno di 6 educatori. Il giorno 19 dicembre il consiglio di amministrazione dell’Istituzione ha comunicato alle organizzazioni sindacali era in attesa di indicazioni dall’Amministrazione comunale circa la possibilità economica di avviare le procedure concorsuali”.

Quindi le rappresentanze sindacali si sono mobilitate: “Il giorno 12 gennaio 2023 si è svolta una assemblea generale delle lavoratrici a cui ha partecipato il 95% del personale dando mandato all’unanimità alle organizzazioni sindacali e alla Rsu di avviare una vertenza per ottenere il rispetto di quanto sottoscritto dal presidente dell’istituzione, dal sindaco e dall’assessore alla pubblica istruzione avviando immediatamente le procedure concorsuali per ripristinare le dotazioni organiche”.

“Alla data odierna – la data è di ieri – II Presidente dell’Istituzioni, il Sindaco, La Giunta Comunale, il Presidente del ConsiglioComunale non hanno fatto pervenire nessuna nota alle organizzazioni sindacali. Complessivamente alla data odierna risulta da nostre informazioni la carenza di: 8 operatori scolastici a tempo determinato (ben oltre il 20% del contingente della qualifica consentita dal CCNL e dalle norme); 14 tra insegnanti di scuola materna ed educatori di asilo nido, oltre tutto il sistema del pre/post e sostegno nelle scuole elementari e medie statali esternalizzato ad una cooperativa che nell’anno scolastico 2019/2020 (periodo pre pandemia) era gestito da 12 educatori dipendenti a tempo indeterminato dell’Istituzione e che, attualmente, 6 sono a coprire posti vacanti all’interno delle materne e del nidi e altri 6 educatori che necessitano per ripristinare il servizio in gestione diretta.Complessivamente da nostre informazioni, risultano non meno di 32 tra dipendenti a tempo determinato o posti vacanti.

Per quanto sopra, ai sensi delle procedure richieste dalla Prefettura per l’avvio delle procedure previste dalla legge 146/1990 si richiede un incontro entro 5 gg dal ricevimento della presente. Si preavverte che in caso di mancata convocazione si riterrà esaurita la procedura preventiva e si avvierà l’apertura dello stato di agitazione con le procedure previste dalla legislazione vigente.

