x x

SARONNO – Oggi 20 gennaio è la Festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. A Saronno si svolgeranno due momenti celebrativi: il primo la mattina, a mezzogiorno, con l’omaggio dell’Amministrazione e del comandante della polizia locale, Claudio Borsani, al monumento ai vigili caduti al cimitero maggiore di via Milano; il secondo a partire dalle 17 sul sagrato della chiesa di San Francesco fra corso Italia e piazza Cadorna, con il ringraziamento agli agenti saronnesi seguito dalla santa messa che sarà officiata dal prevosto, monsignor Claudio Galimberti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: precedenti celebrazioni di San Sebastiano a Saronno)

20012023