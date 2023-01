x x

SARONNO – Un secolo di vita. Oggi Fernanda Brondin in Berton festeggia il suo centesimo compleanno. Un invidiabile traguardo raggiunto con tanta energia ed entusiasmo e grazie all’affetto dei suoi cari.

Nata in provincia di Padova a Stanghella il 20 gennaio del 1923 ha lavorato come sarta prima di dedicarsi dal 1945 alla famiglia crescendo i figli Dino, Pietro, Wanda e Rosi.

Appassionata dell’unicinetto ha sempre amato confezionare abiti per i propri figli ed ha personalmente realizzato gli abiti da sposa per le figlie. Tra le sue passioni viaggiare e farsi fotografare.



Dal Veneto la famiglia si è trasferita a Vigevano dopo l’alluvione del Polesine nel 1951 ma da 8 anni è saronnese visto che vive nella città degli amaretti insieme alla figlia Wanda. Oggi per lei, che avrebbe sognato un viaggio come regalo per il centesimo compleanno, la festeggeranno i figli, i nipoti e i pronipoti come sempre circondata dalle cure e dall’affetto della figlia Wanda.





È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn