x x

LAINATE – Malore fatale oggi pomeriggio all’area di servizio Villoresi est (che si trova fra Lainate ed Arese), alle porte del Saronnese, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Alle 17 la richiesta di intervento dei soccorsi, c’era una persona che stava male: sul posto una ambulanza della Croce rossa di Lainate e l’ambulanza, oltre ad una pattuglia della polizia stradale e vigili del fuoco. Alla fine per l’uomo, un cinquantenne, non c’è stato niente da fare, non si è potuto fare altro che prendere atto dell’avvenuto decesso.

Gli agenti della polstrada hanno avviato accertamenti sulla vicenda ed hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale in servizio nella zona)

21012023