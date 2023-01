x x

In campo anche Sc United, Rovellasca, Esperia Lomazzo e Gerenzanese

SARONNO – Nel weekend ritorna dopo la pausa invernale tutto (o quasi) il calcio locale ed il prologo è fissato oggi alle 15 allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi per la partita della 16′ giornata del campionato juniores regionale di Fascia B, con il Fbc Saronno che ospita l’Italia di Lurate Caccivio, obiettivo i tre punti per continuare a inseguire il vertice della classifica.

Sempre oggi si gioca anche Portichetto Luisago-Gerenzanese; Sc United-Base 96 Seveso (alle 16) ed il derby della bassa comasca fra Rovellasca 1910 ed Esperia Lomazzo (alle 17.45).

Questa la classifica: Meda 37 punti, Fbc Saronno e Varedo 30, Itala, Esperia Lomazzo e Muggiò 28, Rovellasca 1910 24, Sc United 23, Menaggio 22, Gerenzanese 21, Bulgaro 17, Bovisio Masciago 16, Base 96 Seveso 12, Db Cesano Maderno 10, Pro Olgiate 8, Portichetto Luisago 2.

