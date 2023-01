x x

VERONA – Col suo arrivo in panchina durante la pausa invernale, l’Hellas Verona ha cambiato volto ed ora inizia davvero a credere nella salvezza. Sabato pomeriggio per il mister saronnese Marco Zaffaroni, alla guida dei veneti, l’importantissimo successo casalingo nella scontro diretto col Lecce, 2-0. Al termine Zaffaroni ha commentato con l’abituale pacatezza: “Strada ancora lunghissima, ma noi ci siamo. Col Lecce era una gara particolare, stile sfida con la Cremonese di due settimane fa; un match molto complicato dal punto di vista mentale e nervoso. Ma la squadra anche stavolta ha avuto un atteggiamento giusto, aspetto sul quale ho sempre continuato ad insistere dall’inizio di questo percorso. Deve essere sempre, sportivamente parlando, una battaglia; non bisogna perdere i contrasti, bisogna lottare su ogni pallone. I miei ragazzi sono stati anche stavolta molto bravi, stiamo ottenendo risultati importanti ed ora bisogna continuare. Il cambuio metale lo danno anche i rsultati, si è ricreata fiducia ed autostima, e questo fa crescere tutto, l’aspetto fisico e quello tecnico”.

Da parte dei giornalisti alla conferenza stampa post gara, le domande sulla rosa: Ilic, fra i migliori in campo, sarebbe in partenza mentre il francese Henry si è infortunato: “Riguardo a Henry, aspettiamo in settimana di avere un quadro chiaro. Ilic? E’ un giocatore di altissimo livello, non lo dico io, e per questo squadra è elemento importante ma ci sono anche altre dinamiche in cui non voglio entrare; oggi ce lo avevamo e l’abbiamo fatto giocare”.

