CARONNO – Terza giornata di ritorno, seconda trasferta di questo 2023 che vedrà la nostra Caronnese impegnata a Casatenovo. La Casatese non è più una sorpresa della Serie D, negli ultimi anni abituata anche a campionati di vertice. I nostri ragazzi però vogliono conquistare la prima vittoria del nuovo anno, dando seguito al buon secondo tempo di domenica scorsa contro il Franciacorta.

Antonio Palo: “Siamo una squadra viva”

Carico il mister in vista della sfida di domenica: “Alla prestazione, che vogliamo ripetere, ci sono da abbinare ora i punti che sono fondamentali. Ma ho visto una squadra viva, sia domenica scorsa che durante la settimana, andiamo a giocare la nostra partita con la consapevolezza che vogliamo dare fastidio a tutti senza guardare la classifica”.

Alla scoperta della Casatese

Settima in classifica a quota 30 punti, ma di fatto a due lunghezze dal terzo posto, la Casatese è la squadra quadrata per eccellenza. Solo 15 gol subiti, seconda miglior difesa del girone alle spalle del Lumezzane. Ma anche solo 15 reti segnate, terzo peggior attacco con un solo gol in più di Sona e Caronnese. Tanti i giocatori da tenere sotto osservazione. Alessio Quaggio, che ci fece male a metà settembre, Mattia Isella simbolo del calcio lecchese (a Oggiono prima e a Casatenovo poi), Manuel Personé arrivato a rinforzare il reparto offensivo in inverno e Simone Pontiggia, top player della categoria. Un solo precedente tra le due squadre, quello del girone d’andata: finì 1-1, a Quaggio rispose Gilles Duguet.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, De Luca Filippo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nava Riccardo, Nossa Devis, Pandini Simone, Pierri Davide, Scaglione Mauro.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Gini Tommaso, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Lorenzoni Gianluca.

