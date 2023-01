x x

CISLAGO – Ieri anche a Cislago le celebrazioni per San Sebastiano martire, santo patrono della polizia locale. “In questa giornata speciale, desideriamo ringraziare gli agenti della polizia locale di Cislago, per il loro operato e prezioso supporto, per la loro professionalità e l’importante presenza sul territorio – dicono dall’Amministrazione civica cislaghese – Con l’occasione, non possiamo che esprimere gratitudine a tutti i volontari della Protezione civile di Cislago, per il loro costante impegno”.

Alle celebrazioni ha preso parte anche il sindaco, Stefano Calegari, che si è complimentato con il comandante Marco Cantoni per l’intensa attività svolta sul territorio nel corso dell’ultimo anno.

(foto: alcuni momento del San Sebastiano con la polizia locale di Cislago)

