LIMBIATE – In occasione della ricorrenza di San Sebastiano – santo patrono della polizia locale – il Corpo di Limbiate organizza un incontro sulle attività che vengono svolte quotidianamente dagli agenti di polizia nella città. Appuntamento previsto oggi sabato 21 gennaio, con inizio alle ore 9.30, alla chiesa dei santi Cosma e Damiano in via Giotto 5 per la celebrazione della messa e la tradizionale benedizione degli automezzi. Dalle 10.30 circa, invece, nell’aula consiliare di Villa Mella in via Dante 38 il nuovo comandante, Pasquale Tardi, presenterà e commenterà il resoconto dell’attività 2022 della polizia locale. Saranno illustrati i progetti per il monitoraggio del territorio, per la sicurezza sulle strade, per la lotta contro lo spaccio e per il controllo delle attività commerciali.

L’incontro sarà concluso con la consegna degli encomi agli agenti che si sono distinti durante il servizio e con il conferimento dei gradi per anzianità.

(foto: pattuglia della polizia locale di Limbiate)

21012023