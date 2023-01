x x

SARONNO – Vigili del fuoco e carabinieri mobilitati nella notte tra venerdì e sabato per un incendio scoppiato all’interno dell’ex Cantoni. A bruciare cartoni e rifiuti vari. A dare l’allarme i residenti della zona che hanno visto fumo e fiamme arrivare dall’area dismessa dove dopo l’abbattimento dei capannoni sono in corso sia gli interventi di bonifica sia quelli per la riqualificazione del quartiere.

I pompieri di Saronno hanno chiesto l’intervento di due squadre di supporto con cui in poco meno di un’ora hanno domato lo fiamme. L’incendio ha sostanzialmente distrutto solo la spazzatura. Sul posto anche i carabinieri anche hanno eseguito i rilievi del caso per risalire alle cause e possibilimente ai responsabili dell’incendio.

L’ipotesi è che tuto sia partito da coloro che, essendo senzatetto, trovano ricovero nell’area dismessa che evidentemente è tornata ad essere occupata.

Sempre ieri notte si è registrato un incendio rifiuti in centro città. In piazza La Malfa qualcuno ha appiccato le fiamme ad un cumulo di spazzatura. Danni ad una vetrata ma incendio presto contenuto dall’intervento dei pompieri.

(foto archivio)

