SARONNO – Oggi, sabato 21 gennaio, alle 16 e alle 17 due turni di visita alla prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà di Saronno e all’archivio storico con lo storico Sergio Beato e con l’archivista Andrea Germi. Domenica invece al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario, del centro storico e del museo di Giuditta Pasta in via Roma.

Come partecipare

Il ritrovo del primo turno è previsto alle 16 con ingresso chiesa prepositurale, piazza Libertà, ed il secondo turno alle 17 dallo stesso luogo. Offerta libera pro restauri. Domenica 22 gennaio alle 15 e 15.30 soo invece previsti duer turni di visita in Santuario, iniziativa promossa dalle guide del Santuario. Alle 16 tour, inoltre, del centro storico e del museo Giuditta Pasta con ritrovo da piazza della Riconoscenza. Visite a offerta libera.

Il tutto con la “regia” del gruppo Cantastorie.

(foto archivio: un momento di una precedente edizione di Chiese aperte. Si tratta di appuntamenti sempre molto gettonati)

