SARONNO – Movimentato episodio stamattina tra Saronno e Rovello dove la polizia locale ha recuperato un’auto rubata e fermato uno degli occupati un 19enne che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di veicolo provento di furto in concorso.

Tutto è iniziato intorno alle 7.30 in piazza Santuario dove una pattuglia della polizia locale stava effettuando un controllo con i portali posizionati all’ingresso della città per il controllo dei veicoli. I vigili hanno così rintracciato una Fiat 500 rubata lo scorso 5 gennaioa Como.

Gli agenti hanno intimato l’alt al veicolo ma il conducente ha accellerato ed ha tentato di dileguarsi per le vie cittadine. Subito inseguitodalla pattuglia. In via Stoppani all’incrocio con via Miola i fuggitivi non hanno rispettato il semaforo rosso causando un incidente tra due veicoli. Illesi i due conducenti subito raggiunti da una seconda pattuglia della polizia locale. Nel frattempo l’auto in fuga, con a bordo tre persone proseguiva la sua fuga verso Rovello. Sentendo la pressione della polizia locale a cui si sono aggiunti anche i carabinieri della stazione di Saronno il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua fuga schiantandosi contro uno spartitraffico all’altezza di via Dei Caduti.

Gli occupanti hanno tentato la fuga a piedi. Uno dei tre soggetti è stato subito fermato e condotto in comando. Identificato il 19enne è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di veicolo provento di furto in concorso. Gli agenti hanno identifica anche il secondo dei fuggitivi che si è allontanato e sono ora sulle tracce del terzo.

