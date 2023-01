x x

SARONNO – Si chiude ufficialmente oggi con le premiazioni la mostra-concorso presepi ed. 2022, promossa da Avis Saronno, la cerimonia sarà infatti oggi alle 16, nella sede Avis di via Marconi 5. Questa mostra è stata molto importante per la celebrazione del 70° anniversario dell’associazione saronnese, nata nel 1952

I visitatori della mostra sono in questi giorni impegnati a stilare la classifica, essi sono infatti stati chiamati come di consueto a esprimere la propria preferenza riguardo al più bel presepe della mostra tenutasi in Villa Gianetti dal 26 dicembre all’8 gennaio scorso.

La ricorrenza, arrivata alla sua 22° edizione, raccoglie da sempre ogni sorta di presepe, alcuni vere e proprie opere d’arte, ed è organizzata dai volontari dell’Avis, che si complimentano con tutti i partecipanti.

