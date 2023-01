x x

SARONNO – Tanti cittadini con la vigilanza urbana saronnese nel tardo pomeriggio di ieri alla storica chiesa di San Francesco per la messa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Presenti anche le autorità locali, i rappresentanti delle associazioni d’Arma ed una folta rappresentanza degli agenti del comando cittadino con il comandante Claudio Borsani, ad officiare il rito è stato il prevosto, monsignor Claudio Galimberti.

Il prevosto ha ricordato: “San Sebastiano era originario di Milano, ma offrì la sua vita a Roma, dove nelle omonime catacombe riposano le sue spoglie. I racconti agiografici ci riportano che Sebastiano era un militare condannato a morte in sfregio della sua fede. Il culto si propagò e tornò ancora a Milano, tanto che San Carlo Borromeo fece edificare un tempio a suo nome in via Torino a Milano. Il vangelo ci invita a fare luce, a vedere in maniera corretta ciò che accade, ci invita insomma alla contemplazione, cioè la capacità di leggere gli avvenimenti alla luce della parola di Dio chiedendosi “cosa accade ora attorno a me? Che senso ha? Ecco perché la contemplazione c’entra con il vigile: dovete essere persone capaci di vedere davvero, di fare luce, di discernere per poter amare di più, per essere luce “per gli altri”… e lo sperimentate sempre nel vostro servizio. Non scoraggiatevi per risultati deludenti o per la mancata riconoscenza, l’ingratitudine, la rabbia repressa che spesso emerge nella società”. Da parte del prevosto “un grazie particolare a Borsani che è a capo del vostro lavoro. La benedizione sia con voi”.

Durante il rito una preghiera per i defunti del Corpo, per una nuova nata – Alba – e tra i doni all’altare c’era anche il libro di educazione stradale.

A seguire un rinfresco nella quadreria di San Francesco, dove sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha raggiunto i 16 anni di servizio.

Fra i presenti anche Andrea Busnelli, presidente di Ascom, l’Associazione dei commercianti.

(foto: alcuni momenti delle celebrazioni per San Sebastiano)

