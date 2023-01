x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Teatro Giuditta Pasta

Il Paese dei Campanelli l’operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato torna al Teatro Giuditta Pasta nel suo centenario

Domenica 22 gennaio alle ore 15.30 il sipario del Pasta si aprirà sulle intramontabili arie eseguite dal vivo dall’orchestra diretta dalla M° Marcella Tessarin.

Il Paese dei Campanelli, operetta in tre atti per la musica di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, su libretto dello stesso Carlo Lombardo, ha visto il suo debutto al Teatro Lirico di Milano nel 1923.

L’allestimento è quello della Compagnia d’operette Elena D’Angelo, che ne firma la regia, direttore d’Orchestra la M° Marcella Tessarin e sia l’orchestra che il corpo di ballo fanno parte della Compagnia Elena D’Angelo.

A renderla intramontabile è il connubio tra la vivacità e la leggerezza del testo e le melodie orecchiabili: si racconta infatti che, già all’indomani della prima rappresentazione, molti brani venissero cantati o fischiettati per le strade.

Il canovaccio ci porta in un’immaginaria isola olandese dove sorge un villaggio dai tratti fiabeschi; secondo la leggenda su ogni casa è posto un campanello incantato: ogni volta che si verifica un tradimento, i campanelli iniziano a suonare. Nessuno ha mai sfidato questa credenza, fino a che nel paese attracca una nave militare inglese… . Con leggerezza la vicenda continua in un alternarsi di musica e recitazione e gli equivoci propri della commedia divertono il pubblico regalando due ore di spensieratezza.

Biglietti in vendita su www.teatrogiudittapasta.it

Intero € 31

Over70 € 26

Under26 € 21

