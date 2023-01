x x

Impresa del Ceriano nello scontro diretto con Rovellasca

ROVELLASCA – Oggi 16′ giornata di Prima categoria. Nel girone A si segnala la vittoria in casa, 2-0, per la Pro Azzurra Mozzate contro l’Arsaghese con doppietta di Dell’Occa; mentre il Fc TradaTe ha pareggiato 1-1 in trasferta sul campo dell’Olimpia, per i tradatesi ha segnato Guarino. Sempre nel girone A la sconfitta esterna, 1-0, per la Salus Turate sul campo del Bosto ed il pari interno, 0-0, per il Lonate Ceppino contro il Victoria. In classifica, primo Gallarate a 39 punti, secondo il Laveno a 33. Per quanto riguarda le formazioni della zona, la Pro Azzurra è seconda parimerito a 33 punti; il Lonate a metà classifica a 21 punti ed il Tradate a 18. Ultima la Salus Turate a quota 7.

Nel girone B vittoria del Ceriano Laghetto sul Rovellasca, 2-1 con gol di Vismara e Giorgio per i locali e di Riolo per i comaschi; nel posticipo del tardo pomeriggio si è invece giocata Albavilla-Sc United 1-2 (Cicola e Serpieri i marcatori United). In classifica Bovisio Masciago primo a 34 punti, secondo il Ceriano a 33, terzo il Rovellasca a 31. A metà classifica il Sc United con 22 punti.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco)

